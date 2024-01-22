Сбитие А-50 и Ил-22: Игнат объяснил, насколько потеря пилотов стала критичной для РФ

Потеря пилотов после сбития российских самолетов А-50 и Ил-22 создала для окупантов определенные проблемы. В частности, этот инцидент немного снизил способности врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Я уже тоже смотрел в их пабликах "вечного полета, братья" рубрику, где некрологи уже появляются потихоньку. Видим, что там и полковник есть. Но прежде всего молодые офицеры. Я даже удивился, если честно, что младшие лейтенанты были на бортах этих самолетов. И любая потеря, даже если это молодой офицер, то это выпускник военного вуза, в котором обучают 5 лет. Плюс еще несколько лет он практикуется уже непосредственно в войсках, ну и плюс имеет боевой опыт уже как минимум 2 года, к сожалению, в боевых действиях. Мы говорим об А-50, также об Ил-22. Там же два борта были уничтожены", - рассказал он.

Спикер отметил, что таким образом это действительно может создавать определенные неудобства, определенные проблемы для оккупантов.

"Но я вам так скажу, что те, скажем так, неединичные экипажи для этих самолетов, их есть на каждый самолет по 2 по меньшей мере. Такая практика во всем мире. Самолетов у них стало меньше, экипажа тоже меньше. Ну и от этого безусловно и нам стало лучше, их возможности несколько уменьшились", - констатировал Игнат.

В то же время он напомнил, что новый российский самолет А-50 снова вскоре появился в акватории Азовского моря, "но не подлетал он уже так близко".

"А чем ближе он подлетает к нашему побережью, тем дальше может проводить радиолокационную разведку в воздушном пространстве нашего государства. Поэтому уже так не решается и это хорошо", – говорит Игнат.

При этом, как констатировал Игнат, новый А-50, заменивший сбитый, совсем не новый технически, "это просто другой, вот и все".

"У них есть несколько бортов. Скажем, единицы. Мы не говорим о десятках. Речь шла о восьми, речь шла о пяти исправных модернизированных. Различные данные. Но вот примерно такое количество. Если это пять, то уже минус один и четыре. Это условно говоря. Поэтому на его место прилетел другой. Иногда А-50 одновременно выполняли задания и по 3 на подступах к нашему государству: на севере, востоке и юге. Бывает и по 2. Летают они вместе с тем Ил-22, являющийся воздушным командным пунктом и тоже получающим информацию из того же А-50 для управления войсками", - рассказал спикер.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22. 15 января официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что сбитие самолетов радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного командного пункта Ил-22 РФ может отсрочить будущие ракетные удары захватчиков. В тоже время она назвала пока "громким заявлением" наличие полного контроля у украинских сил над воздушным пространством Азовского и Черного морей после сбития российских самолетов.

Напомним, уже 19 января в акватории Азовского моря был зафиксирован российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. 21 января стало известно, что в результате повреждения воздушного командного пункта Ил-22 над Азовским морем погиб командир российского самолета.

Подробнее о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - читайте в материале РБК-Украина.