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Збитки завдано людиною, - Естонія виступила із заявою щодо аварії на газопроводі

Естонія, Середа 11 жовтня 2023 01:27
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Збитки завдано людиною, - Естонія виступила із заявою щодо аварії на газопроводі Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та глава Міноборони Ханно Певкур вважають, що пошкодження на газопроводі Balticconnector скоріш за все було викликане сторонніми силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Картина труби, яку ми бачили, підтверджує, що це пошкодження, мабуть, було викликане якоюсь силою, а не ударом водолаза або невеликого підводного робота, травми більш масивні", - сказав Певкур.

Зі слів міністра оборони Естонії, пошкодження добре видні та відчутні. Однак оцінити масштаби складно через через глибину розташування. Місце пошкодження газопроводу знаходиться на глибині 60-70 метрів.

Глава МЗС підтвердив, що це було механічне пошкодження, отже, його завдали люди. Він додав, що цей випадок знову піднімає на порядок денний питання щодо захисту критично важливої ​​інфраструктури. За його словами, Таллін поінформував союзників НАТО про інцидент.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що інформація про пошкодження газової труби і кабелю зв'язку викликає велику тривогу.

"Фінська влада у співпраці з естонськими колегами продовжує розслідування для з'ясування обставин, пов'язаних зі збитками", - сказав Каріс.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

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