Збитки завдано людиною, - Естонія виступила із заявою щодо аварії на газопроводі

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та глава Міноборони Ханно Певкур вважають, що пошкодження на газопроводі Balticconnector скоріш за все було викликане сторонніми силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Картина труби, яку ми бачили, підтверджує, що це пошкодження, мабуть, було викликане якоюсь силою, а не ударом водолаза або невеликого підводного робота, травми більш масивні", - сказав Певкур.

Зі слів міністра оборони Естонії, пошкодження добре видні та відчутні. Однак оцінити масштаби складно через через глибину розташування. Місце пошкодження газопроводу знаходиться на глибині 60-70 метрів.

Глава МЗС підтвердив, що це було механічне пошкодження, отже, його завдали люди. Він додав, що цей випадок знову піднімає на порядок денний питання щодо захисту критично важливої ​​інфраструктури. За його словами, Таллін поінформував союзників НАТО про інцидент.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що інформація про пошкодження газової труби і кабелю зв'язку викликає велику тривогу.

"Фінська влада у співпраці з естонськими колегами продовжує розслідування для з'ясування обставин, пов'язаних зі збитками", - сказав Каріс.

Пошкодження газопроводу

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці розслідують справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.