Ущерб нанесен человеком, - Эстония выступила с заявлением по поводу аварии на газопроводе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна и глава Минобороны Ханно Певкур считают, что повреждение на газопроводе Balticconnector, скорее всего, было вызвано посторонними силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Картина трубы, которую мы видели, подтверждает, что это повреждение, по-видимому, было вызвано какой-то силой, а не ударом водолаза или небольшого подводного робота, травмы более массивны", - сказал Певкур.

По словам министра обороны Эстонии, повреждения хорошо видны и ощутимы. Однако оценить масштабы сложно из-за глубины расположения. Место повреждения газопровода находится на глубине 60–70 метров.

Глава МИД подтвердил, что это было механическое повреждение, следовательно, его нанесли люди. Он добавил, что этот случай снова поднимает на повестку дня вопрос о защите критически важной инфраструктуры. По его словам, Таллин проинформировал союзников НАТО об инциденте.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что информация о повреждении газовой трубы и кабеля связи вызывает большую тревогу.

"Финские власти в сотрудничестве с эстонскими коллегами продолжают расследование для выяснения обстоятельств, связанных с ущербом", - сказал Карис.

Повреждение газопровода

В ночь на 8 октября была обнаружена неисправность в кабеле связи газопровода между Финляндией и Эстонией. По оценкам властей, газопровод вышел из строя на несколько месяцев. При этом СМИ сообщают, чтоза повреждением газопровода могла стоять Россия.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что газопровод мог быть умышленно нанесен повреждением и правоохранители расследуют дело по факту вандализма. В НАТО заявили, что готовы помочь в расследовании.