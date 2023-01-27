Збитки "Укрзалізниці" у 2023 році можуть перевищити 20 мільярдів гривень, - Камишін

Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13 мільярдів гривень. Це притому, що АТ отримало 10 мільярдів гривень фінансової допомоги від держави.

"Ми нормально ставимося до збитку в минулому році й маємо плановий збиток на 2023 рік, адже ми продовжуємо виконувати важливу держфункцію", - зазначив Камишін.

За його словами, підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через:

війну;

зруйновані підприємства;

блекаут;

обмеження на використання електроенергії.

"У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень "Укрзалізниця" очікує збитки у 20,2 мільярда гривень", - вказав очільник УЗ.

Камишін уточнив, що доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 мільярда гривень, видатки - 107,9 мільярда гривень.

"При цьому протягом 2023 року УЗ не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення", - додав голова правління.