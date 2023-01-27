Убытки "Укрзализныци" в 2023 году могут превысить 20 миллиардов гривен, - Камышин

Ущерб от пассажирских перевозок составил 13 миллиардов гривен. Это притом, что АТ получило 10 миллиардов гривен финансовой помощи от государства.

"Мы нормально относимся к убытку в прошлом году и имеем плановый ущерб на 2023 год, ведь мы продолжаем выполнять важную госфункцию", - отметил Камышин.

По его словам, повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в прошлом году упали вдвое из-за:

войну;

разрушенные предприятия;

блекаут;

ограничение использования электроэнергии.

"В 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок "Укрзализныця" ожидает убытки в 20,2 миллиарда гривен", - указал глава УЗ.

Камышин уточнил, что доходы компании в 2023 году составят около 83,9 миллиарда гривен, расходы - 107,9 миллиарда гривен.

"При этом в течение 2023 УЗ не планирует поднимать тарифы ни на пассажирские, ни на грузовые перевозки", - добавил председатель правления.