Збитки на сотні мільйонів: експосадовцю Міноборони оголосили підозру

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України оголосили підозру через збитки бюджету у великих розмірах. Йдеться про понад 275 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2022-2023 роках чиновник уклав вісім державних контрактів на суму близько 3,1 млрд грн.

При цьому, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість.

Через це державний бюджет втратив понад 275 мільйонів гривень.

Вказується, що у межах розслідування підприємства вже відшкодували понад 201 мільйон гривень.

Що загрожує

Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.