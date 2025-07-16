Збитки на сотні мільйонів: експосадовцю Міноборони оголосили підозру
Колишньому посадовцю Міністерства оборони України оголосили підозру через збитки бюджету у великих розмірах. Йдеться про понад 275 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі справи
Слідство встановило, що у 2022-2023 роках чиновник уклав вісім державних контрактів на суму близько 3,1 млрд грн.
При цьому, всупереч вимогам Постанови Кабінету Міністрів № 178 від 2 березня 2022 року та ст. 195 Податкового кодексу України, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість.
Через це державний бюджет втратив понад 275 мільйонів гривень.
Вказується, що у межах розслідування підприємства вже відшкодували понад 201 мільйон гривень.
Що загрожує
Колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Інші справи
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили чиновників Одеської міськради, які привласнили половину коштів на поховання воїнів. Загальна сума перевищує 2 мільйони гривень.
Крім того, підозру оголосили колишньому заступнику міністру соціальної політики через збитки бюджету у розмірі 24 млн гривень.
Також повідомлено про підозру двом посадовцям Збройних сил України (ЗСУ) й колишньому директору одного з приватних підприємств через багатомільйонні збитки бюджету.
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