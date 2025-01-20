Збитки на понад 83 млн гривень. Двом посадовцям ЗСУ повідомили про підозру

Повідомлено про підозру двом посадовцям Збройних сил України (ЗСУ) й колишньому директору одного з приватних підприємств через багатомільйонні збитки бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Про підозру повідомлено:

начальнику одного із центральних управлінь Командування Сил логістики ЗСУ;

начальнику відділу цього управління;

ексдиректору приватного підприємства.

"За даними слідства, у 2022 році між управлінням Командування Сил логістики ЗСУ та приватним підприємством були укладені договори на постачання запчастин до бронетехніки. При цьому підприємство, не маючи досвіду виготовлення та постачання таких запчастин, умисно завищило ціну на продукцію", - пише Офісу генпрокурора.

Ілюстративне фото: двом посадовцям ЗСУ та підприємцю повідомили про підозру (gp.gov.ua)

Зазначається, що посадовці управління не перевірили пропозиції інших підприємств й формально провели переговори з вищезгаданим підприємством та оголосили його переможцем. Внаслідок цього два контракти на постачання запчастин були підписані за завищеними цінами на загальну суму понад 171 млн гривень.

Підтверджені збитки бюджету держави на більше ніж 83 млн гривень.