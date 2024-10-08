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Збитки на понад 34 млн гривень. СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі

Вівторок 08 жовтня 2024 11:09
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Збитки на понад 34 млн гривень. СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України та Національна поліція викрили схему розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі. Вона завдала державі збитків на понад 34 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ та прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За матеріалами справи, троє власників місцевих рекламних агенцій, у змові з посадовцями міськради, привласнили ці кошти.

Схема полягала в тому, що на тендерах з надання SMM-послуг, реклами та висвітлення діяльності Дніпровської міськради перемагали підконтрольні підприємці. За два роки (2021-2023) міськрада виділила на ці послуги 123 млн гривень, з яких третина була привласнена через завищені ціни та фіктивні договори.

Як свідчать матеріали провадження, тендери вигравали ФОПи із завищеними цінами, при чому вони не мали ніякого відношення до маркетингової діяльності. Щоб реалізувати оборудку посадовці міськради вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.

Власники цих підприємств в реальному житті працюють майстрами манікюру, різноробочими на будівництві, водіями таксі, бухгалтерами, продавцями електроприладів та іншими фахівцями. Їх робота не має жодного відношення до надання професійних SММ-послуг.

Під час обшуків у фігурантів було вилучено мобільні телефони, банківські картки та документацію, що підтверджує їхню злочинну діяльність.

Десятьом учасникам схеми повідомлено про підозру за статтями про створення злочинної організації та розкрадання майна в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, щоб встановити всіх осіб, причетних до злочину.

Фото: СБУ викрила схему розкрадання бюджетних коштів у Дніпрі (t.me/SBUkr)

Раніше СБУ та НАБУ викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейл. Пізніше останньому було обрано запобіжний захід.

Зокрема, СБУ оприлюднила прослушку затриманого заступника голови відомства.

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Служба безпеки України Дніпро-1 Розкрадання коштів
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