Убытки на более чем 34 млн гривен. СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили схему хищения бюджетных средств в Днепре. Она нанесла государству ущерб на более 34 млн гривен.

По материалам дела, трое владельцев местных рекламных агентств, в сговоре с чиновниками горсовета, присвоили эти средства.

Схема заключалась в том, что на тендерах по предоставлению SMM-услуг, рекламы и освещения деятельности Днепровского горсовета побеждали подконтрольные предприниматели. За два года (2021-2023) горсовет выделил на эти услуги 123 млн гривен, из которых треть была присвоена через завышенные цены и фиктивные договоры.

Как свидетельствуют материалы производства, тендеры выигрывали ФОПы с завышенными ценами, причем они не имели никакого отношения к маркетинговой деятельности. Чтобы реализовать сделку чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в финансово-хозяйственную и отчетную документацию.

Владельцы этих предприятий в реальной жизни работают мастерами маникюра, разнорабочими на стройке, водителями такси, бухгалтерами, продавцами электроприборов и другими специалистами. Их работа не имеет никакого отношения к предоставлению профессиональных ЅММ-услуг.

Во время обысков у фигурантов были изъяты мобильные телефоны, банковские карты и документация, подтверждающая их преступную деятельность.

Десяти участникам схемы сообщено о подозрении по статьям о создании преступной организации и хищении имущества в особо крупных размерах. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, чтобы установить всех лиц, причастных к преступлению.

Фото: СБУ разоблачила схему хищения бюджетных средств в Днепре (t.me/SBUkr)