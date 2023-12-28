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Збитки в понад 120 мільйонів гривень. БЕБ провело обшуки в компаніях, що займались контрабандою

Фото: БЕБ провело обшуки в компаніях, що займались контрабандою (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Детективи Бюро економічної безпеки України провели санкціоновані обшуки в складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб підконтрольних одеському бізнесмену, який навіть після позбавлення громадянства займався контрабандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Попри те, що у квітні 2021 року указом президента України Володимира Зеленського було припинено громадянство одеського бізнесмена, він за допомогою родинних зв’язків та бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом, зокрема й від нелегального ввезення товарів на митну територію України.

За результатами 6 обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп’ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження.

За інформацією аналітиків орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній складають 127 млн гривень.

"Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється повне коло осіб причетних до вчинення злочинів та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Планується призначення економічних та компʼютерно-технічних експертиз", - повідомили в бюро.

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні, 28 грудня, український президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо криміналізації контрабанди.

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