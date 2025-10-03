Збитки пасажирських перевезень УЗ мають покриватися з бюджету, а не за рахунок економіки, - УСПП

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) виступає категорично проти практики перехресного субсидування, коли збитки пасажирських перевезень Укрзалізниці перекладаються на плечі бізнесу.

Про це заявив президент УСПП Анатолій Кінах, коментуючи ініціативу УЗ підвищити тарифи на вантажні перевезення на 37%, пише РБК-Україна .

За його словами, ефективність транспортної системи є одним із ключових факторів конкурентоспроможності української економіки, особливо в умовах війни та заблокованих морських коридорів.

"Будівництво, аграрний сектор, гірничо-металургійний комплекс - це мільйони тонн вантажів, від стабільної та передбачуваної логістики яких залежить вся економіка країни", - наголосив він.

Кінах нагадав, що у 2022 році "Укрзалізниця" одномоментно підняла вантажні тарифи на 60%, що боляче вдарило по експортоорієнтованих галузях.

"Подібні кроки без належних економічних обґрунтувань одразу знижують конкурентоспроможність нашої продукції. Ми переконали Укрзалізницю відмовитися від чергового підвищення на 30%, адже воно призвело б лише до негативних наслідків для економіки", - зазначив він.

Президент УСПП підкреслив: проблема збитковості пасажирських перевезень не може вирішуватися за рахунок реального сектору. Єдиний вихід - закласти відповідні компенсації у державному бюджеті.

"Ми однозначно підтримуємо необхідність фіксації в бюджеті сум компенсацій збитків по пасажирських перевезеннях, щоби не перекладати їх на бізнес. І будемо наполягати на цьому під час усіх етапів розгляду бюджету-2026", - сказав Кінах.

Втім, на його думку, це не знімає відповідальності з "Укрзалізниці" за проведення глибокої модернізації, підвищення операційної ефективності та прозорості управління.

"Сьогодні УЗ фактично є державою в державі: у бізнесу немає доступу до її фінансових планів і результатів менеджменту. Це потрібно змінювати", - заявив він.

Кінах наголосив, що вимоги українського бізнесу збігаються з європейськими стандартами. Україна поступово інтегрується в європейську транспортну систему, через її територію проходять основні транзитні коридори.

"Це означає, що транспортна політика України має відповідати європейським критеріям конкурентоспроможності, прозорості та партнерства держави й бізнесу", - підсумував він.