Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів, - голова Міненерго

Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики України Германа Галущенко Reuters.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт. “Мушу вам сказати, що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», — сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків. Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів - імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.