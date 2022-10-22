Убытки энергоинфраструктуры достигают миллиардов долларов, - глава Минэнерго

В результате ракетных обстрелов и дроновых атак пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Однако это не означает, что пострадавшие энергоблоки приостановили работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Украины Германа Галущенко ИА Reuters .

Удары российских агрессоров с 10 октября нанесены по меньшей мере на половину тепловых генерирующих мощностей Украины, утеряно 4000 МВт. "Должен вам сказать, что это... как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше", - сказал Галущенко, очерчивая масштабы убытков.

Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов - импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.