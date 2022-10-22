Убытки энергоинфраструктуры достигают миллиардов долларов, - глава Минэнерго

В результате ракетных обстрелов и дроновых атак пострадали почти 40% энергетической инфраструктуры страны. Однако это не означает, что пострадавшие энергоблоки приостановили работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Украины Германа Галущенко ИА Reuters.
Удары российских агрессоров с 10 октября нанесены по меньшей мере на половину тепловых генерирующих мощностей Украины, утеряно 4000 МВт. "Должен вам сказать, что это... как минимум половина мощности тепловой генерации, даже больше", - сказал Галущенко, очерчивая масштабы убытков.
Однако, по словам главы Минэнерго, выход из кризиса есть. Один из вариантов - импорт электроэнергии, причем некоторые трейдеры уже начали переговоры с поставщиками.
На днях генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко озвучил сумму ущерба на теплоэлектростанциях компании. Только за три дня с 10 по 13 октября они составили 400 млн грн.
Войска РФ продолжают атаковать критическую инфраструктуру, из-за чего в Украине введена тотальная экономия света.
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