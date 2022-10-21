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Збитки від терористичних ударів по ТЕС за три дні становили 400 млн гривень, - ДТЕК

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П'ятниця 21 жовтня 2022 16:36
Збитки від терористичних ударів по ТЕС за три дні становили 400 млн гривень, - ДТЕК Фото: Максим Тімченко (УП)
Автор: Артем Горовенко

Терористичні ракетні атаки Росії по теплоелектростанціях ДТЕК 10, 11 та 13 жовтня завдали збитків не менше 400 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв'ю УП.

"Ми рахували - близько 400 мільйонів гривень за ці три дні (10-11, 13 жовтня). Це виключно відновна вартість чи необхідні витрати для того, щоб відновити обладнання", - повідомив Тімченко.

За його словами, енергетики компанії роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити та замінити зруйноване обладнання.

Тімченко також повідомив, що на всіх об'єктах ДТЕК проведено роботи для посилення фізичного захисту об'єктів.

Нагадаємо, раніше Тимченко заявив, що у відповідь на зруйновані росіянами енергетичні об'єкти компаніяДТЕК планує побудувати нову та ще найкращу енергетичну інфраструктуру.

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