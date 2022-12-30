Збитки агросектора України від російської агресії становлять 40 млрд доларів, - Мінагрополітики

За словами урядовця, низка ініціатив, які були реалізовані на урядовому та міжнародному рівнях, дозволили підтримати агросектор та зробити значний внесок у міжнародну та продовольчу безпеку України.

"У рамках програми пільгових кредитів аграріям було видано близько 90 млрд гривень кредитного фінансування. Доступність цих фінансів суттєво підтримала і допомогла сільгоспвиробникам. Також ми постійно тримаємо фокус на малих виробників - для них діяла низка програм. Зокрема, була запущена програма з виділення субсидій на 1 га сільгоспугідь та спеціальна бюджетна дотація з утримання корів на суму понад 1,6 млрд гривень", - сказав Висоцький.

Висоцький наголосив, що значною у 2022 році була також підтримка міжнародних партнерів. Завдяки співпраці з Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (FAO) було безкоштовно розподілено понад 30 тисяч рукавів для тимчасового зберігання збіжжя.

"Йдеться про додаткове зберігання для понад 5 млн тонн агропродукції, а також необхідне технічне обладнання для наповнення цих рукавів та їх розвантаження. Для успішної посівної кампанії малим виробникам було виділено також насіння кукурудзи та овочевих культур", - уточнив перший заступник міністра.

Крім того, завдяки Збройним силам України вже вдалося звільнити значну територію України, в тому числі площі сільськогосподарських угідь.

"Проте по цих землях першочерговим завданням є їх швидке розмінування і підготовка до весняно-польових робіт. Крім того, вже виділено 200 млн гривень на відновлення системи зрошення на контрольованій території, що дозволить збільшити врожайність", - додав Висоцький.



