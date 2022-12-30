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Убытки агросектора Украины от российской агрессии составляют 40 млрд долларов, - Минагрополитики

Фото: земля в Украине нуждается не только в восстановлении, но и в разминировании (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Татьяна Зарембо

Суммарный прямой и косвенный финансовый ущерб сельскому хозяйству от войны России в Украине только за 2022 год может составить около 40 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам замминистра, ряд инициатив, реализованных на правительственном и международном уровнях, позволили поддержать агросектор и внести значительный вклад в международную и продовольственную безопасность Украины.

"В рамках программы льготных кредитов аграриям было выдано около 90 млрд гривен кредитного финансирования. Доступность этих финансов существенно поддержала и помогла сельхозпроизводителям. Также мы постоянно держим фокус на малых производителей - для них действовал ряд программ. В частности, была запущена программа выделения субсидий на 1 га сельхозугодий и специальная бюджетная дотация по содержанию коров на сумму более 1,6 млрд гривен", - сказал Высоцкий.

Высоцкий подчеркнул, что значительной в 2022 году была также поддержка международных партнеров. Благодаря сотрудничеству с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) было бесплатно распределено более 30 тысяч рукавов для временного хранения зерна.

"Речь идет о дополнительном хранении для более 5 млн тонн агропродукции, а также необходимом техническом оборудовании для наполнения этих рукавов и их разгрузке. Для успешной посевной кампании малым производителям были выделены также семена кукурузы и овощных культур", - уточнил первый замминистра.

Кроме того, благодаря Вооруженным силам Украины уже удалось освободить значительную территорию Украины, в том числе площади сельскохозяйственных угодий.

"Однако по этим землям первоочередной задачей является их быстрое разминирование и подготовка к весенне-полевым работам. Кроме того, уже выделено 200 млн гривен на восстановление системы орошения на контролируемой территории, что позволит увеличить урожайность", - добавил Высоцкий.

Недавно РБК-Украина сообщало со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что в 2023 году правительственная поддержка аграриев продолжится и ее объем составит около 1,5 млрд долларов.

Ранее мы писали, что обусловленный российским вторжением кризис стал триггером для старта качественных изменений в аграрном бизнесе Украины, а поток послевоенных инвестиций обеспечит быстрое восстановление и активное развитие АПК.

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