Збитий над США китайський аеростат не збирав розвідувальних даних, - Міллі

Китайський аеростат, який збили над територією Сполучених Штатів на початку лютого цього, мав спеціальні датчики для збору розвідувальних даних, але вони так і не були активовані під час польоту.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю телеканалу CBS .

Він заявив, що американська розвідка "з високим ступенем правдивість" вважає, що аеростат не передавав Китаю таємних даних, однак апарат насправді виявився "шпигунським" і він мав пристрої для збору розвідданих.

"Я б сказав, що це була шпигунська куля, яка, як ми знаємо з високим ступенем впевненості, не отримувала ніяких розвідувальних даних і не передавала їх назад до Китаю", - заявив Міллі.

Після того, як військово-морський флот США підняв рештки аеростата з дна Атлантичного океану, технічні експерти виявили, що його датчики під час перебування над континентальною частиною США жодного разу не були активовані.

Інцидент з повітряною кулею над США

У лютому 2023 року над США помітили та збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і він нібито не виконував розвідку. ВПС США зібрали уламки збитого аеростата в морі та проводили серію розслідувань.

Незабаром після виявлення повітряного кроку держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю та здійснив його лише у червні. За результатами зустрічі держсекретар заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей щодо деяких питань.

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