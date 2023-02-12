Збитий над Канадою "невідомий об'єкт" міг бути кулею-розвідником РФ чи Китаю, - ЗМІ

Сьогодні, 12 лютого, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадська команда працює над пошуком та аналізом ще неопізнаного об’єкта, збитого над Юконом у суботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Globe and Mail.
За даними видання, ймовірно, повітряна куля, що була збита вчора над Канадою, була запущена для спостереження, й має китайське чи російське походження.
"Про це ще багато чого потрібно знати... Ось чому аналіз цього об’єкта буде дуже важливим", - заявив Трюдо.
Об’єкт був збитий американським винищувачем після того, як літаки США та Канади піднялися на його перехоплення за наказом пана Трюдо та президента Джо Байдена.
"Безпека канадців є нашим пріоритетом номер один, і тому я прийняв рішення збити цей об’єкт... Це була загроза для цивільної авіації та потенційна загроза для канадців", - наголосив прем'єр
Нагадаємо, у повітряному просторі Канади 11 лютого зафіксували невідомий аеростат.
Нещодавно, біля узбережжя Кароліни в США збили китайську повітряну кулю, яку вважали розвідувальним апаратом.
Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків об'єкта. Його хочуть вивчити наявність шпигунських технологій Китаю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.