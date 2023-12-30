Збита над США китайська куля шпигувала через американського провайдера, - NBC

Як повідомили двоє нинішніх і один колишній американський чиновник, куля була підключена до американської компанії, щоб надсилати й отримувати повідомлення з Китаю, передусім пов'язані з навігацією. Це з'єднання дозволило аеростату надсилати пакетні передачі або високошвидкісні збори даних упродовж коротких проміжків часу.

За словами багатьох нинішніх і колишніх американських чиновників, адміністрація Байдена намагалася отримати надзвичайно секретний судовий ордер від Федерального суду з нагляду за зовнішньою розвідкою на збір розвідувальної інформації про нього, поки він перебував над США

Офіційні особи зазначили, що таке рішення суду дозволило б американським спецслужбам вести електронне спостереження за аеростатом під час його польоту над США, а також під час надсилання та отримання повідомлень до Китаю і з Китаю, включно з повідомленнями, що надсилалися через американського інтернет-провайдера. Рішення суду не розголошується.

Водночас компанія заперечує, що китайський аеростат використовував її мережу. Там зазначили, що це рішення ґрунтується на власному розслідуванні та обговоренні з американськими чиновниками.

Китай регулярно шпигує за різними країнами

NBC News зазначає, що за словами багатьох колишніх американських чиновників, китайські розвідники в минулому таємно використовували комерційних провайдерів у різних країнах, часто в якості резервних мереж зв'язку. Вони часто шукають зашифровані мережі або мережі з надійними протоколами безпеки, щоб мати змогу для безпечного зв'язку, кажуть чиновники.

Зусилля США з моніторингу зв'язку кулі можуть бути однією з причин, чому представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що вони отримали більше розвідданих від апарату, ніж він отримав під час польоту над США.

Секретні дані надійно захистили

Високопосадовці адміністрації заявили, що США змогли захистити чутливі об'єкти на землі, оскільки вони уважно відстежували передбачувану траєкторію польоту кулі. Американські військові перемістили або замаскували чутливе обладнання, щоб куля не могла збирати зображення або відео, поки вона була над землею.

Після того, як аеростат збили 4 лютого, командувач Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD) генерал Глен ВанГерк заявив журналістам, що американські військові та розвідники вжили вичерпних заходів для захисту від можливості збору розвідувальної інформації за допомогою аеростату.

Після збиття кулі, високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що він використовувався Китаєм для спостереження та був завантажений обладнанням для збору розвідувальних сигналів.

За словами чиновника, аеростат мав кілька антен, зокрема масив, який, найімовірніше, міг збирати і геолокаційну інформацію. Пристрій також живився від величезних сонячних батарей, що генерували достатньо енергії для роботи датчиків збору розвідувальної інформації.

Водночас, представники оборонного відомства і розвідки заявили, що, за оцінками США, аеростат не міг передавати розвідувальні дані Китаю, доки він перебував над територією країни.

Китайські повітряні кулі над територією США

На початку лютого 2023 року на півночі США виявили висотний аеростат-зонд. Згодом військові встановили, що об'єкт є китайською розвідувальною повітряною кулею.

Першу кулю військові США збили 4 лютого. Пізніше над територією різних штатів були збиті ще чотири схожих об'єкти.

У Вашингтоні припускають, що попри збиття, Китаю вдалося зібрати інформацію з кількох секретних американських військових об'єктів. Водночас у Пентагоні не змогли підтвердити, чи вдалося Пекіну отримати розвіддані в режимі реального часу.

Китай офіційно заявив, що об'єкти були метеорологічними аеростатами та звинуватив адміністрацію Байдена у надто гострій та нервовій реакції. Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що це був метеорологічний аеростат, який випадково потрапив до американського повітряного простору.

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