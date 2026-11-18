У документі наведено перелік із 54 національних асоціацій, які візьмуть участь у жеребкуванні кваліфікації Євро-2028. Російської збірної у цьому списку немає.

Сама церемонія жеребкування відбудеться 6 грудня у Белфасті. За її підсумками команди розподілять на 12 відбіркових груп - по чотири або п'ять збірних у кожній.

УЄФА також зберіг традиційні обмеження з політичних міркувань.

В одну групу під час жеребкування не зможуть потрапити такі пари команд - Україна та Білорусь, Вірменія та Азербайджан, Іспанія та Гібралтар, Косово та Сербія, Косово та Боснія і Герцеговина.

Матчі групового етапу кваліфікації до Євро-2028 триватимуть із березня до листопада 2027 року, а стикові поєдинки заплановані на березень 2028-го.

Прямі путівки на чемпіонат отримають 12 переможців груп та вісім найкращих команд, які посядуть другі місця.

Фінальна частина чемпіонату Європи стартує 9 червня 2028 року і пройде на стадіонах Великої Британії та Ірландії.

ФІФА та УЄФА відсторонили всі російські збірні та клуби від міжнародних змагань на невизначений термін ще 28 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Через санкції російська команда вже пропустила чемпіонати світу 2022 та 2026 років, а також Євро-2024.

У жовтні головний тренер збірної РФ Валерій Карпін заявляв, що сподівається на повернення команди на міжнародну арену завдяки зусиллям міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова, назвавши це потенційною "головною перемогою".