В документе представлен перечень из 54 национальных ассоциаций, которые примут участие в жеребьевке квалификации Евро-2028. Российской сборной в этом списке нет.

Сама церемония жеребьевки состоится 6 декабря в Белфасте. По ее итогам команды распределят на 12 отборочных групп - по четыре или пять сборных в каждой.

УЕФА также сохранил традиционные ограничения по политическим соображениям.

В одну группу во время жеребьевки не смогут попасть такие пары команд - Украина и Белоруссия, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина.

Матчи группового этапа квалификации к Евро-2028 продлятся с марта по ноябрь 2027 года, а стыковые поединки запланированы на март 2028-го.

Прямые путевки на чемпионат получат 12 победителей групп и восемь лучших команд, которые займут вторые места.

Финальная часть чемпионата Европы стартует 9 июня 2028 и пройдет на стадионах Великобритании и Ирландии.

ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок еще 28 февраля 2022 из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Из-за санкций российская команда уже пропустила чемпионаты мира 2022 и 2026 годов, а также Евро-2024.

В октябре главный тренер сборной РФ Валерий Карпин заявлял, что надеется на возвращение команды на международную арену благодаря усилиям министра спорта РФ Михаила Дегтярева, назвав это потенциальной "главной победой".