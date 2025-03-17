В сборной Украины с "ошибкой" встретили последнего легионера (видео)

Все 25 футболистов, которых Сергей Ребров вызвал в национальную сборную на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии, прибыли в расположение команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола .

Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.

"Сине-желтые" с 13 марта работают на сборах в испанском Бенидорме. Сначала тренировки и занятия под руководством Сергея Реброва и его помощников проводили футболисты национальной команды, которые играют в клубах УПЛ. К ним временно присоединились 10 футболистов молодежной сборной.

Приезд легионеров ожидался начиная с 16 марта. Первыми прибыли нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.

"Второй волной" к сборной присоединились полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков и "англичане" - Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко.

Последними присоединились три футболиста, чьи команды проводили матчи в воскресенье вечером: полузащитник английского "Арсенала" Александр Зинченко, вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Александр Зинченко (фото: УАФ)

Анатолий Трубин (фото: УАФ)

Последнего работники сборной решили встретить в аэропорту креативно. Написали на табличке фамилию игрока с ошибкой, которую когда-то допустили в "Роме": "Ciao, Artem Dobvik!".

Футболист не сдержал улыбку, когда это увидел. Шутку оценил.

Таким образом на сборах в Испании собрались все 25 футболистов команды.

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Ефим Конопля ("Шахтер")

Валерий Бондарь ("Шахтер")

Алексей Сыч ("Карпаты")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Максим Таловеров ("Плимут", Англия)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

Артем Довбик ("Рома", Италия)

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)

Владислав Ванат ("Динамо")

Если случится какая-то неожиданность, к команде в любой момент готовы присоединиться игроки из резервного списка: