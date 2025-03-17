В сборной Украины с "ошибкой" встретили последнего легионера (видео)
Все 25 футболистов, которых Сергей Ребров вызвал в национальную сборную на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии, прибыли в расположение команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Сборные Украины и Бельгии встретятся в плей-офф Лиги наций УЕФА за право играть в дивизионе A. Поединки состоятся 20 марта в испанской Мурсии (номинально домашний для Украины) и 23 марта в бельгийском Генке. Начало обеих встреч в 21:45.
"Сине-желтые" с 13 марта работают на сборах в испанском Бенидорме. Сначала тренировки и занятия под руководством Сергея Реброва и его помощников проводили футболисты национальной команды, которые играют в клубах УПЛ. К ним временно присоединились 10 футболистов молодежной сборной.
Приезд легионеров ожидался начиная с 16 марта. Первыми прибыли нападающий греческого "Олимпиакоса" Роман Яремчук и голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин.
"Второй волной" к сборной присоединились полузащитник испанской "Жироны" Виктор Цыганков и "англичане" - Максим Таловеров, Илья Забарный, Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко.
Последними присоединились три футболиста, чьи команды проводили матчи в воскресенье вечером: полузащитник английского "Арсенала" Александр Зинченко, вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин и нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик.
Александр Зинченко (фото: УАФ)
Анатолий Трубин (фото: УАФ)
Последнего работники сборной решили встретить в аэропорту креативно. Написали на табличке фамилию игрока с ошибкой, которую когда-то допустили в "Роме": "Ciao, Artem Dobvik!".
Футболист не сдержал улыбку, когда это увидел. Шутку оценил.
Таким образом на сборах в Испании собрались все 25 футболистов команды.
Вратари:
- Андрей Лунин ("Реал", Испания)
- Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер")
Защитники:
- Николай Матвиенко ("Шахтер")
- Ефим Конопля ("Шахтер")
- Валерий Бондарь ("Шахтер")
- Алексей Сыч ("Карпаты")
- Богдан Михайличенко ("Полесье")
- Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
- Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
- Максим Таловеров ("Плимут", Англия)
Полузащитники:
- Николай Шапаренко ("Динамо")
- Виталий Буяльский ("Динамо")
- Андрей Ярмоленко ("Динамо")
- Георгий Судаков ("Шахтер")
- Егор Назарина ("Шахтер")
- Алексей Гуцуляк ("Полесье")
- Александр Назаренко ("Полесье")
- Иван Калюжный ("Александрия")
- Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
- Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
Нападающие:
- Артем Довбик ("Рома", Италия)
- Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
- Владислав Ванат ("Динамо")
Если случится какая-то неожиданность, к команде в любой момент готовы присоединиться игроки из резервного списка:
- Денис Попов ("Динамо")
- Владислав Кабаев ("Динамо")
- Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия)
- Александр Сваток ("Остин", США)
- Дмитрий Крыськив ("Шахтер")
- Александр Зубков ("Трабзонспор", Турция)
Ранее сообщили, что футболисты "Шахтера" сыграют на трех континентах в марте.