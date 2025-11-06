Збірний пункт на ДВРЗ продовжить роботу, але за новою адресою: що відомо

Перед цим народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив відповідь від начальника Київського ТЦК щодо ситуації зі збірним пунктом. За його словами, він звернувся до Міністерства оборони після публікації блогерки Раміни Есхакзай, яка показала фото з пункту на ДВРЗ, де мобілізовані нібито перебували в антисанітарних умовах.

У листі від ТЦК зазначалося, що дію наказу про функціонування пункту тимчасово призупинили.

Водночас у ТЦК пояснили, що підрозділ не розформовували, а лише тимчасово розосередили особовий склад "щоб запобігти цілеспрямованим ударам ворога по військовослужбовцях і мобілізованих громадянах".

"Через більш часті напади ворога саме на ТЦК та збірні пункти, командування ухвалило рішення, щоб запобігти ворогу вдарити по такому скупченню людей", - зазначив Силенко.