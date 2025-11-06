Збірний пункт на ДВРЗ продовжить роботу, але за новою адресою: що відомо

Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на ДВРЗ продовжить роботу, але на іншій локації.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на коментар пресофіцера Київського міського ТЦК та СП Віталія Силенко для hromadske.
Перед цим народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив відповідь від начальника Київського ТЦК щодо ситуації зі збірним пунктом. За його словами, він звернувся до Міністерства оборони після публікації блогерки Раміни Есхакзай, яка показала фото з пункту на ДВРЗ, де мобілізовані нібито перебували в антисанітарних умовах.
У листі від ТЦК зазначалося, що дію наказу про функціонування пункту тимчасово призупинили.
Водночас у ТЦК пояснили, що підрозділ не розформовували, а лише тимчасово розосередили особовий склад "щоб запобігти цілеспрямованим ударам ворога по військовослужбовцях і мобілізованих громадянах".
"Через більш часті напади ворога саме на ТЦК та збірні пункти, командування ухвалило рішення, щоб запобігти ворогу вдарити по такому скупченню людей", - зазначив Силенко.
Нагадаємо, нещодавно журналістка та блогерка Раміна Есхакзай опублікувала в Instagram фото і відео, які, за її словами, були зроблені у збірному пункті на ДВРЗ у Києві. Вона заявила, що мобілізовані там перебувають у антисанітарних умовах і тижнями без зв’язку з рідними.
У Київському міському ТЦК та СП ці твердження спростували, назвавши публікацію дезінформацією. Там наголосили, що на фото відсутні підтвердження, що це саме збірний пункт столиці, а умови на об’єкті відповідають базовим нормам. Також у ТЦК пояснили, що пріоритетом є витрати на оборону, а не на ремонти.