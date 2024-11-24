Збірна України з біатлону оголосила склади команд на старт Кубка світу

Чоловіча збірна за підсумками минулого сезону втратила одну квоту в особистих гонках. Тепер від України можуть брати участь лише чотири спортсмени. Головний тренер "синьо-жовтих" Надія Бєлова включила до заявки п'ятьох біатлоністів, один з яких запасний.

Склад чоловічої збірної України:

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Віталій Мандзин

Богдан Цимбал

Артем Тищенко

Для Підручного це вже буде 14-й сезон у Кубку світу. За цим показником він поступається лише Артему Примі, який призупинив міжнародні старти й почав готуватися до тренерської роботи.

У порівнянні зі складом на останній етап КС минулого сезону, в команді відбулися дві зміни. Окрім Прими, до заявки не потрапив Тарас Лесюк. Натомість у складі з'явились Богдан Цимбал та Артем Тищенко, які закінчували сезон 2023/24 на Кубку IBU.

Щодо жіночої команди, вона зберегла квоту в п'ять спортсменок. Наставник колективу Микола Зоц до остаточного списку вніс імена шести біатлоністок, одна з яких перебуватиме в резерві.

Склад жіночої збірної України:

Юлія Джима

Христина Дмитренко

Олена Городна

Анна Кривонос

Анастасія Меркушина

Олександра Меркушина

До складу на перший етап не потрапила Ірина Петренко, яка ще не встигла відновитися після перелому ноги. У порівнянні з останнім етапом КС 2024/25 в команді з'явилися Олена Городна та Олександра Меркушина. Найдосвідченішою є Юлія Джима, яка розпочне свій 14-й сезон.

Перший етап Кубка світу 2024/25: що відомо

Відбудеться у фінському Контіолагті з 30 листопада до 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Розклад стартів у Контіолагті (час – київський):