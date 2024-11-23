Росіяни анонсували "вечір спадщини" в НХЛ: американський клуб спростував фейк

Низка заокеанських сайтів підхопила інформацію про організацію "Блю Джекетс" спеціального дня "слави" росіян у поєдинку проти "Вашингтона" в ніч проти 13 грудня. Зокрема, ресурси Sportskeeda та Dose.ca посилалися на продаж квитків на дійство за веб-адресою bluejackets.com/russianheritage.

Утім, при переході за посиланням відкривається інший ресурс – bluejackets.spinzo.com. Обидва сайти лише на перший погляд нагадують офіційний портал "Коламбуса" (nhl.com/bluejackets). Виявилося, що новина про "вечір російської спадщини" розтиражована російською громадою Огайо. Вона домовилася про купівлю пакету квитків на матч проти "Кепіталз".

"Зацікавлена група з місцевої російської громади зв'язалася з нами, щоб організувати похід на гру "Блю Джекетс" для відзначення російського внеску в хокей. Наскільки нам відомо, вони організовували подібні походи на інших майданчиках НХЛ. Це стандратний пакет квитків для групи, що включатиме подарунок від клубу та її післяматчеве фото на льоду", – розповів Шаррок.

За його словами, жодного офіційного визнання групи, її промоції на арені чи організації святкувань навколо неї не буде. "Це просто пропозиція квитків, організована цією конкретною групою, що продаватиме їх лише своїм членам, а не широкому загалу", – резюмував функціонер.

Фото: Афіша нібито "Вечора російської спадщини" (x.com/SlavaMalamud)

Що відомо про "Коламбус Блю Джекетс"

Заснований в 2000 році клуб, домашні матчі проводить на "Нешнвайн Арені" (18500 місць). Розпочинав виступи в Західній конференції НХЛ.

У дебютному сезоні фінішував на 5-й позиції в Центральному дивізіоні. Уперше пробився в плей-офф на дев'ятий рік виступів, але програв "Детройту" в першому раунді. З кампанією 2013/14 перейшов у Східну конференцію. Досі жодного разу не зумів подолати перший раунд Кубка Стенлі.

Наразі з обігу "Блю Джекетс" виведений 61-й номер. Під ним у 2002-2012 рр. виступав крайній нападник Рік Неш. Фарм-клуб команди – "Клівленд Монстерз". У нинішньому сезоні кольори "Коламбуса" захищають п'ятеро росіян.