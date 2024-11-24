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Сборная Украины по биатлону объявила составы команд на старт Кубка мира

Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Тренеры мужской и женской национальных команд по биатлону определились со списком участников первого этапа Кубка мира, который стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

Мужская сборная по итогам прошедшего сезона потеряла одну квоту в личных гонках. Теперь от Украины могут участвовать только четыре спортсмена. Главный тренер "сине-желтых" Надежда Белова включила в заявку пятерых биатлонистов, один из которых запасной.

Состав мужской сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Цымбал
  • Артем Тищенко

Для Пидручного это будет 14-й сезон в Кубке мира. По этому показателю он уступает только Артему Прими, который приостановил международные старты и начал готовиться к тренерской работе.

По сравнению с составом на последний этап КС в прошлом сезоне, в команде произошли две замены. Кроме Примы, в заявку не попал Тарас Лесюк. Вместо них в составе появились Богдан Цимбал и Артем Тищенко, которые заканчивали сезон 2023/24 на Кубке IBU.

Что касается женской команды, она сохранила квоту в пять спортсменок. Наставник коллектива Николай Зоц в окончательный список внес имена шести биатлонисток, одна из которых будет находиться в резерве.

Состав женской сборной Украины:

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Елена Городная
  • Анна Кривонос
  • Анастасия Меркушина
  • Александра Меркушина

В состав на первый этап не попала Ирина Петренко, еще не успевшая восстановиться после перелома ноги. По сравнению с последним этапом КС 2024/25, в команде появились Елена Городная и Александра Меркушина. Самая опытная в колективе - Юлия Джима, которая начнет свой 14-й сезон.

Первый этап Кубка мира 2024/25: что известно

Состоится в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. В программе запланированы сингл-микст, смешанная, классические мужская и женская эстафеты, а также индивидуальные гонки, спринты и преследования.

Расписание стартов в Контиолахти (время – киевское):

  • Сингл-микст, 30 ноября, 13:15
  • Смешанная эстафета, 30 ноября, 15:45
  • Мужская эстафета 4х7.5 км, 1 декабря, 13:45
  • Женская эстафета 4х6 км, 1 декабря, 17:25
  • Индивидуальная гонка 15 км (мужчины), 3 декабря, 16:20
  • Индивидуальная гонка 12,5 км (женщины), 4 декабря, 16:20
  • Спринт 10 км (мужчины), 6 декабря, 16:20
  • Спринт 7.5 км (женщины), 7 декабря, 17:10
  • Масс-старт 15 км (мужчины), 8 декабря, 14:30
  • Масс-старт 12.5 км (женщины), 8 декабря, 17:10

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