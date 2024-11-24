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Збірна України з біатлону оголосила склади команд на старт Кубка світу

Контіолагті, Неділя 24 листопада 2024 16:44
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Збірна України з біатлону оголосила склади команд на старт Кубка світу Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Тренери чоловічої та жіночої національних команд з біатлону визначилися зі списком учасників першого етапу Кубка світу, який стартує 30 листопада в фінському Контіолагті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Федерації біатлону України.

Чоловіча збірна за підсумками минулого сезону втратила одну квоту в особистих гонках. Тепер від України можуть брати участь лише чотири спортсмени. Головний тренер "синьо-жовтих" Надія Бєлова включила до заявки п'ятьох біатлоністів, один з яких запасний.

Склад чоловічої збірної України:

  • Дмитро Підручний
  • Антон Дудченко
  • Віталій Мандзин
  • Богдан Цимбал
  • Артем Тищенко

Збірна України з біатлону оголосила склади команд на старт Кубка світу

Для Підручного це вже буде 14-й сезон у Кубку світу. За цим показником він поступається лише Артему Примі, який призупинив міжнародні старти й почав готуватися до тренерської роботи.

У порівнянні зі складом на останній етап КС минулого сезону, в команді відбулися дві зміни. Окрім Прими, до заявки не потрапив Тарас Лесюк. Натомість у складі з'явились Богдан Цимбал та Артем Тищенко, які закінчували сезон 2023/24 на Кубку IBU.

Щодо жіночої команди, вона зберегла квоту в п'ять спортсменок. Наставник колективу Микола Зоц до остаточного списку вніс імена шести біатлоністок, одна з яких перебуватиме в резерві.

Склад жіночої збірної України:

  • Юлія Джима
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Анна Кривонос
  • Анастасія Меркушина
  • Олександра Меркушина

Збірна України з біатлону оголосила склади команд на старт Кубка світу

До складу на перший етап не потрапила Ірина Петренко, яка ще не встигла відновитися після перелому ноги. У порівнянні з останнім етапом КС 2024/25 в команді з'явилися Олена Городна та Олександра Меркушина. Найдосвідченішою є Юлія Джима, яка розпочне свій 14-й сезон.

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Відбудеться у фінському Контіолагті з 30 листопада до 8 грудня. В програмі заплановані сингл-мікст, змішана, класичні чоловіча та жіноча естафети, а також індивідуальні гонки, спринти та переслідування.

Розклад стартів у Контіолагті (час – київський):

  • Сингл-мікст, 30 листопада, 13:15
  • Змішана естафета, 30 листопада, 15:45
  • Чоловіча естафета 4х7.5 км, 1 грудня, 13:45
  • Жіноча естафета 4х6 км, 1 грудня, 17:25
  • Індивідуальна гонка 15 км (чоловіки), 3 грудня, 16:20
  • Індивідуальна гонка 12,5 км (жінки), 4 грудня, 16:20
  • Спринт 10 км (чоловіки), 6 грудня, 16:20
  • Спринт 7.5 км (жінки), 7 грудня, 17:10
  • Мас-старт 15 км (чоловіки), 8 грудня, 14:30
  • Мас-старт 12.5 км (жінки), 8 грудня, 17:10

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