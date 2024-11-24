Сборная Украины по биатлону объявила составы команд на старт Кубка мира

Тренеры мужской и женской национальных команд по биатлону определились со списком участников первого этапа Кубка мира, который стартует 30 ноября в финском Контиолахти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Федерации биатлона Украины .

Мужская сборная по итогам прошедшего сезона потеряла одну квоту в личных гонках. Теперь от Украины могут участвовать только четыре спортсмена. Главный тренер "сине-желтых" Надежда Белова включила в заявку пятерых биатлонистов, один из которых запасной.

Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Виталий Мандзин

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Для Пидручного это будет 14-й сезон в Кубке мира. По этому показателю он уступает только Артему Прими, который приостановил международные старты и начал готовиться к тренерской работе.

По сравнению с составом на последний этап КС в прошлом сезоне, в команде произошли две замены. Кроме Примы, в заявку не попал Тарас Лесюк. Вместо них в составе появились Богдан Цимбал и Артем Тищенко, которые заканчивали сезон 2023/24 на Кубке IBU.

Что касается женской команды, она сохранила квоту в пять спортсменок. Наставник коллектива Николай Зоц в окончательный список внес имена шести биатлонисток, одна из которых будет находиться в резерве.

Состав женской сборной Украины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городная

Анна Кривонос

Анастасия Меркушина

Александра Меркушина

В состав на первый этап не попала Ирина Петренко, еще не успевшая восстановиться после перелома ноги. По сравнению с последним этапом КС 2024/25, в команде появились Елена Городная и Александра Меркушина. Самая опытная в колективе - Юлия Джима, которая начнет свой 14-й сезон.

Первый этап Кубка мира 2024/25: что известно

Состоится в финском Контиолахти с 30 ноября по 8 декабря. В программе запланированы сингл-микст, смешанная, классические мужская и женская эстафеты, а также индивидуальные гонки, спринты и преследования.

Расписание стартов в Контиолахти (время – киевское):