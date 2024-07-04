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Збірна "вундеркіндів" вийшла в лідери. Суперкомп'ютер змінив фаворита Євро-2024

Фото: "Фурія Роха" на одному з тренувальних занять (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Іспанії набула статусу головного фаворита чемпіонату Європи 2024 року перед чвертьфіналом турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst.

"Фурія Роха" вийде на чвертьфінальний поєдинок проти збірної Німеччини з найвищими шансами на підсумковий успіх за версією штучного інтелекту. Підопічні Луїса де ла Фуенте тріумфують на європейській першості з вірогідністю 19,25%.

Іспанці з цілим розсипом молодих зірок матиме трьох основних конкурентів. Бундестім лише трохи відстала від збірної Іспанії (18,11%). Зовсім поруч розташувалася і Англія (17,08%). Неподалік і збірна Франції (16,34%), а замкнула топ-5 збірна Нідерландів, шанси якої на перемогу на Євро-2024 склали 11,84%.

Натомість головним претендентом на вихід у фінал залишається збірна Англії. "Три леви" вийдуть на вирішальний матч турніру з вірогідністю 37,29%. Шанси нідерландської збірної зіграти у фіналі (32,73%) виявилися вищими за Іспанію (30,92%).

На груповому етапі "Фурія Роха" стала єдиною збірною з трьома перемогами в активі. Команда де ла Фуенте переграла збірні Хорватії, Італії та Албанії. Зате в 1/8 фіналу іспанська команда розгромила Грузію (4:1).

 

До слова, раніше УЄФА склав підбірку претендентів на гол 1/8 фіналу Євро-2024.

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