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Сборная "вундеркиндов" вышла в лидеры. Суперкомпьютер сменил фаворита Евро-2024

Фото: "Фурия Роха" на одном из тренировочных занятий (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Испании приобрела статус главного фаворита чемпионата Европы 2024 года перед четвертьфиналом турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

"Фурия Роха" выйдет на четвертьфинальный поединок против сборной Германии с самыми высокими шансами на итоговый успех по версии искусственного интеллекта. Подопечные Луиса де ла Фуэнте триумфуют на европейском первенстве с вероятностью 19,25%.

Испанцы с целой россыпью молодых звезд будут иметь трех основных конкурентов. Бундестим лишь немного отстала от сборной Испании (18,11%). Совсем рядом расположилась и Англия (17,08%). Недалеко и сборная Франции (16,34%), а замкнула топ-5 сборная Нидерландов, шансы которой на победу на Евро-2024 составили 11,84%.

Главным же претендентом на выход в финал остается сборная Англии. "Три льва" выйдут на решающий матч турнира с вероятностью 37,29%. Шансы нидерландской сборной сыграть в финале (32,73%) оказались выше Испании (30,92%).

На групповом этапе "Фурия Роха" стала единственной сборной с тремя победами в активе. Команда де ла Фуэнте обыграла сборные Хорватии, Италии и Албании. Зато в 1/8 финала испанская команда разгромила Грузию (4:1).

 

К слову, ранее УЕФА составил подборку претендентов на гол 1/8 финала Евро-2024.

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