Збірна України знову оновила склад перед етапом Кубка світу з біатлону
У лавах чоловічої біатлонної команди України відбулися зміни. До Словенії разом із іншими поїде Артем Тищенко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Біатлон України.
28-річний спортсмен приєднався до основи "синьо-жовтих". Він претендуватиме на участь у четвертому етапі сезону в Поклюці.
Тренерський штаб збірної України наприкінці грудня оголосив склад на словенський гран-прі без Тищенка. Біатлоніст мав поїхати на етап Кубка IBU в словацький Брезно-Осрбліє. Та з тих пір із лав команди встиг вилетіти Артем Прима. Замість нього до основи піднявся чемпіон України Руслан Ткаленко.
Тищенко не виступав у складі команди "А" зі січня. Тоді він узяв участь в індивідуальній гонці в Антгольці (55-те місце) та спринті в Рупольдінгу (90-й). Натомість в Обергофі він фінішував третім у парі з Дар'єю Блашко в одиночній змішаній естафеті.
У сезоні 2022/23 очки в загальний залік Кубка світу набрали четверо українців. Національний лідер – Антон Дудченко (78 пунктів). У топ-70 також входять Прима (69 очок), Цимбал (28) і Лесюк (3).
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