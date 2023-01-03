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Збірна України знову оновила склад перед етапом Кубка світу з біатлону

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Поклюка, Вівторок 03 січня 2023 17:10
Збірна України знову оновила склад перед етапом Кубка світу з біатлону Фото: Артем Тищенко піднявся до першої національної команди (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

У лавах чоловічої біатлонної команди України відбулися зміни. До Словенії разом із іншими поїде Артем Тищенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Біатлон України.

28-річний спортсмен приєднався до основи "синьо-жовтих". Він претендуватиме на участь у четвертому етапі сезону в Поклюці.

Тренерський штаб збірної України наприкінці грудня оголосив склад на словенський гран-прі без Тищенка. Біатлоніст мав поїхати на етап Кубка IBU в словацький Брезно-Осрбліє. Та з тих пір із лав команди встиг вилетіти Артем Прима. Замість нього до основи піднявся чемпіон України Руслан Ткаленко.

Тищенко не виступав у складі команди "А" зі січня. Тоді він узяв участь в індивідуальній гонці в Антгольці (55-те місце) та спринті в Рупольдінгу (90-й). Натомість в Обергофі він фінішував третім у парі з Дар'єю Блашко в одиночній змішаній естафеті.

У сезоні 2022/23 очки в загальний залік Кубка світу набрали четверо українців. Національний лідер – Антон Дудченко (78 пунктів). У топ-70 також входять Прима (69 очок), Цимбал (28) і Лесюк (3).

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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