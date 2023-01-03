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Сборная Украины снова обновила состав перед этапом Кубка мира по биатлону

Новина українською →
Поклюка, Вторник 03 января 2023 17:10
Сборная Украины снова обновила состав перед этапом Кубка мира по биатлону Фото: Артем Тищенко поднялся к первой национальной команде (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

В рядах мужской биатлонной команды Украины произошли изменения. В Словению вместе с другими поедет Артем Тищенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Біатлон України.

28-летний спортсмен присоединился к основе "сине-желтых". Он будет претендовать на участие в четвертом этапе сезона в Поклюке.

Тренерский штаб сборной Украины в конце декабря объявил состав на словенский гран-при без Тищенко. Биатлонист должен был поехать на этап Кубка IBU в словацкий Брезно-Осрблие. Но с тех пор из рядов команды успел вылететь Артем Прима. Вместо него в основу поднялся чемпион Украины Руслан Ткаленко.

Тищенко не выступал в составе команды "А" с января. Тогда он принял участие в индивидуальной гонке в Антхольце (55-е место) и спринте в Рупольдинге (90-й). В свою очередь в Оберхофе он финишировал третьим в паре с Дарьей Блашко в одиночной смешанной эстафете.

В сезоне 2022/23 очки в общий зачет Кубка мира набрали четверо украинцев. Национальный лидер – Антон Дудченко (78 пунктов). В топ-70 также входят Прима (69 очков), Цимбал (28) и Лесюк (3).

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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