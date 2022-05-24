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Сборная Украины не нашла соперников для спарринга перед Шотландией

Новина українською →
Словения, Вторник 24 мая 2022 17:36
Сборная Украины не нашла соперников для спарринга перед Шотландией Фото: Сборная Украины на тренировке в Словении (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Перед матчем плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Шотландии украинская национальная команда проведет лишь двусторонний поединок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" не подобрали достойного оппонента для контрольной встречи. Наставник сборной Александр Петраков отказался играть против команд испанской Сегунды, карликовых национальных команд и сборной Венесуэлы. В свою очередь матч с командой ДР Конго якобы сорвался по вине африканцев.

"Да, к сожалению, контрольной игры не будет. Не удалось найти оппонента, который бы подошел нам для подготовки и был готов сыграть в нужные нам даты – 22-23 или 26 мая", – рассказал главный тренер.

По его словам, от спаррингов с испанскими командами пришлось отказаться из-за жаркой погоды на Пиренеях. В свою очередь сыграть против сборной Литвы в гостях не суждено из-за искусственного газона. Тем временем Мальта была готова сыграть лишь 27-28 мая, что повлияло бы на восстановление футболистов.

"Возник еще вариант с Венесуэлой, но я уже к тому времени принял решение, что лучше будет провести двустороннюю игру, в которой почти все наши исполнители получат по 90 минут нагрузки, чего невозможно добиться в любом контрольном матче. То есть варианты были, но по тем или иным причинам они нам не подошли. Это мое решение как главного тренера", – добавил рулевой сборной.

Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится за последнюю путевку в Катар со сборной Уэльса.

Напомним, что шотландская сборная объявила расширенный список исполнителей на июньские матчи.

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