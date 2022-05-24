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Збірна України не знайшла суперників для спарингу перед Шотландією

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Словенія, Вівторок 24 травня 2022 17:36
Збірна України не знайшла суперників для спарингу перед Шотландією Фото: Збірна України на тренуванні в Словенії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Перед матчем плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022 проти збірної Шотландії українська національна команда проведе лише двосторонній поєдинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

"Синьо-жовті" не підібрали гідного опонента для контрольної зустрічі. Керманич збірної Олександр Петраков відмовився грати проти команд іспанської Сегунди, карликових національних команд і збірної Венесуели. Натомість матч з командою ДР Конго нібито зірвався з вини африканців.

"Так, на жаль, контрольної гри не буде. Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки й був готовий зіграти в потрібні нам дати – 22-23-го або 26 травня", – розповів головний тренер.

За його словами, від спарингів із іспанськими командами довелося відмовитися через спекотну погоду на Піренеях. Натомість зіграти проти збірної Литви в гостях не судилося через штучний газон. Тим часом Мальта була готова зіграти лише 27-28 травня, що вплинуло б на відновлення футболістів.

"Виник ще варіант із Венесуелою, але я вже на той час прийняв рішення, що краще буде провести двосторонню гру, в якій майже всі наші виконавці отримають по 90 хвилин навантаження, чого неможливо досягти в будь-якому контрольному матчі. Тобто варіанти були, але з тих чи інших причин вони нам не підійшли. Це моє рішення як головного тренера", – додав керманич збірної.

Півфінал плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня в Глазго. Переможець цієї пари 5 червня побореться за останню путівку в Катар зі збірною Уельсу.

Нагадаємо, що шотландська збірна оголосила розширений список виконавців на червневі матчі.

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