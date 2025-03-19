Збірна України зіграє в футбол за незвичними правилами та відкриє для себе нову частину світу

У рамках підготовки до відбору ЧС-2026 "синьо-жовті" разом із командами Канади, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару візьмуть участь у Турнірі чотирьох націй Canadian Shield, що відбуватиметься в Торонто.

Підопічні Сергія Реброва проведуть два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня українці зіграють із господарем змагань, а 10-го числа – із Новою Зеландією.

"Я щиро вдячний за запрошення Канадської футбольної асоціації. Впевнений, що майбутні матчі стануть важливою спортивною та соціальною подією для обох наших народів. Українська громада в Канаді завжди підтримувала нашу національну збірну по всьому світу, і тепер настала наша черга відвідати їх. Окрім матчів, ми також плануємо соціальні та благодійні ініціативи", – цитує Андрія Шевченка сайт УАФ.

Зазначимо, що турнір пройде за дещо незвичними правилами. У всіх матчах буде визначатися переможець. Якщо протягом 90 хвилин суперники не виявлять сильнішого, вони будуть виконувати післяматчеві пенальті.

Збірна України в своїй історії одного разу вже зустрічалась з Канадою. Поєдинок, що відбувся 8 жовтня 2010 року в Києві приніс нічию – 2:2. А от з Новою Зеландією "синьо-жовті" зіграють уперше. Також це буде дебютне протистояння українців з представником Конфедерації футболу Океанії.