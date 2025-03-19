Сборная Украины сыграет в футбол по необычным правилам и откроет для себя новую часть мира

В рамках подготовки к отбору ЧМ-2026 "сине-желтые" вместе с командами Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара примут участие в Турнире четырех наций Canadian Shield, который пройдет в Торонто.

Подопечные Сергея Реброва проведут два матча на стадионе BMO Field, который в 2026 году будет принимать встречи финальной части чемпионата мира. 7 июня украинцы сыграют с хозяевами соревнований, а 10-го числа - с Новой Зеландией.

"Я искренне благодарен за приглашение Канадской футбольной ассоциации. Уверен, что предстоящие матчи станут важным спортивным и социальным событием для обоих наших народов. Украинская община в Канаде всегда поддерживала нашу национальную сборную по всему миру, и теперь настала наша очередь посетить их. Кроме матчей, мы также планируем социальные и благотворительные инициативы", - цитирует Андрея Шевченко сайт УАФ.

Отметим, что турнир пройдет по несколько необычным правилам. Во всех матчах будет определяться победитель. Если в течение 90 минут соперники не выявят сильнейшего, они будут исполнять послематчевые пенальти.

Сборная Украины в своей истории однажды уже встречалась с Канадой. Поединок, который состоялся 8 октября 2010 года в Киеве принес ничью - 2:2. А вот с Новой Зеландией "сине-желтые" сыграют впервые. Также это будет дебютное противостояние украинцев с представителем Конфедерации футбола Океании.