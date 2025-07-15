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Збірна України з жахливим результатом вийшла у плей-офф молодіжного Євробаскета-2025: з ким зустрінеться в 1/8 фіналу

Фото: "Синьо-жовті" на ЧЄ зазнали трьох поразок (fiba.basketball)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України невдало провела груповий раунд молодіжного чемпіонату Європи (U-20) з баскетболу в елітному дивізіоні, що проходить зараз у грецькому Іракліоні. Проте зіграє в 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Як "синьо-жовті" зіграли в групі

Підопічні Валерія Плеханова на турнірі стартували у групі С, де разом з ними змагалися команди Німеччини, Бельгії та Італії.

На жаль, наша команда зазнала поразок у всіх трьох поєдинках. Якщо з Німеччиною та Бельгією команда боролась на рівних і поступилась з невеликою різницею очок, то в заключному поєдинку з італійцями – відверто провалилася.

Результати збірної України у групі:

  • Україна – Німеччина – 62:64
  • Україна – Бельгія – 55:65
  • Україна – Італія – 60:80

Підсумкова таблиця:

  1. Німеччина – 6 очок
  2. Італія – 5
  3. Бельгія – 4
  4. Україна – 3

Як Україна потрапила в плей-офф та з ким зіграє

Тим не менш, наша збірна має теоретичні шанси навіть на медалі. Справа у не зовсім звичному форматі турніру, коли до плей-офф виходять усі учасники групової стадії.

От тільки останнє місце вивело "синьо-жовтих" на надзвичайно сильного суперника – збірну Сербії. У квартеті D серби дуже впевнено виграли всі три матчі. Вони перемогли Ісландію (90:76), Словенію (98:54) та Францію (84:65).

Матч Сербія – Україна в рамках 1/8 фіналу відбудеться в середу, 16 липня. Початок – о 15:30.

Перемога у першому колі плей-офф відкриє збірній України шлях до боротьби за медалі, а поразка – до матчів за виживання. Три найгірші команди в підсумку втратять місце в Дивізіоні А.

Раніше розповіли, як український талант переможно дебютував за "Бостон Селтікс" у Літній лізі НБА.

Також повідомили, що четверо гравців НБА потрапили до складу національної збірної на прекваліфікацію ЧС.

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