RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Сборная Украины с ужасным результатом вышла в плей-офф молодежного Евробаскета-2025: с кем встретится в 1/8 финала

Фото: "Сине-желтые" на ЧЕ потерпели три поражения (fiba.basketball)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины неудачно провела групповой раунд молодежного чемпионата Европы (U-20) по баскетболу в элитном дивизионе, который проходит сейчас в греческом Ираклионе. Однако сыграет в 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Как "сине-желтые" сыграли в группе

Подопечные Валерия Плеханова на турнире стартовали в группе С, где вместе с ними соревновались команды Германии, Бельгии и Италии.

К сожалению, наша команда потерпела поражения во всех трех поединках. Если с Германией и Бельгией команда боролась на равных и уступила с небольшой разницей очков, то в заключительном поединке с итальянцами - откровенно провалилась.

Результаты сборной Украины в группе:

  • Украина - Германия - 62:64
  • Украина - Бельгия - 55:65
  • Украина - Италия - 60:80

Итоговая таблица:

  1. Германия - 6 очков
  2. Италия - 5
  3. Бельгия - 4
  4. Украина - 3

Как Украина попала в плей-офф и с кем сыграет

Тем не менее, наша сборная имеет теоретические шансы даже на медали. Дело в не совсем привычном формате турнира, когда в плей-офф выходят все участники групповой стадии.

Вот только последнее место вывело "сине-желтых" на чрезвычайно сильного соперника - сборную Сербии. В квартете D сербы очень уверенно выиграли все три матча. Они победили Исландию (90:76), Словению (98:54) и Францию (84:65).

Матч Сербия - Украина в рамках 1/8 финала состоится в среду, 16 июля. Начало - в 15:30.

Победа в первом круге плей-офф откроет сборной Украины путь к борьбе за медали, а поражение - к матчам за выживание. Три худшие команды в итоге потеряют место в Дивизионе А.

Ранее рассказали, как украинский талант победно дебютировал за "Бостон Селтикс" в Летней лиге НБА.

Также сообщили, что четверо игроков НБА попали в состав национальной сборной на преквалификацию ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
БаскетболСборная Украины