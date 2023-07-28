UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Збірна України здолала Китай у чвертьфіналі волейбольного Кубка претендентів

Фото: "Синьо-жовті" здобули непросту перемогу (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з волейболу переграла збірну Китаю у рамках 1/4 фіналу Challenger Cup 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Challenger Cup, 1/4 фіналу, чоловіки

Україна – Китай – 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

У дебюті зустрічі суперники грали на рівних. Та поступово українська команда захопила ініціативу та створила 8-очковий гандикап. І хоч китайці намагалися опиратися, але ближче ніж на 4 пункти до кінця сету так і не підібралися.

Трохи інакше склалася друга партія. Якщо на початку "синьо-жовті" виглядали впевненіше, то в ендшпілі їм довелося неабияк попотіти, щоб подвоїти перевагу. Збірна України за рахунку 23:22 на свою користь вигризла два очки та закрила сет.

А ось у третій партії Китай перехопив ініціативу. Майже весь сет представники Піднебесної вели в рахунку. Щоправда, наприкінці відрізку ледь не розгубили всю перевагу. Та все ж зуміла дотиснути українців (25:23).

Гойдалками запам'ятався четвертий сет. Спершу китайці вирвалися вперед, далі – українська команда опинилася попереду. Та на всю партію запалу азіатів не вистачило. Фінальний штурм "синьо-жовтим" вдався повністю і вони здобули комфортну перемогу.

До трійки найрезультативніших українців потрапили Олег Плотницький (18 атакувальних очок), Василь Тупчій (16) та Дмитро Терьоменко (12). У півфіналі змагань збірна України зустрінетсься з переможцем протистояння Туреччини та Домініканської Республіки.

До слова, напередодні жіноча збірна України обіграла Хорватію у чвертьфіналі Challenger Cup-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниВолейбол