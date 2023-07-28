Сборная Украины одолела Китай в четвертьфинале волейбольного Кубка претендентов

Challenger Cup, 1/4 финала, мужчины

Украина – Китай – 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:19)

В дебюте встречи соперники играли на равных. Но постепенно украинская команда захватила инициативу и создала 8-очковый гандикап. И хоть китайцы пытались сопротивляться, но ближе чем на 4 пункта к концу сета так и не подобрались.

Несколько иначе сложилась вторая партия. Если в начале "сине-желтые" выглядели увереннее, то в эндшпиле им пришлось изрядно попотеть, чтобы удвоить преимущество. Сборная Украины при счете 23:22 в свою пользу выиграла два очка и закрыла сет.

А вот в третьей партии Китай перехватил инициативу. Почти весь сет представители Поднебесной вели в счете. Правда, в конце отрезка едва не потеряли все преимущество. И все же сумела дожать украинцев (25:23).

Качелями запомнился четвертый сет. Сначала китайцы вырвались вперед, дальше – украинская команда оказалась впереди. Но на всю партию энтузиазма азиатов не хватило. Финальный штурм "сине-желтым" удался полностью и они одержали комфортную победу.

В тройку самых результативных украинцев попали Олег Плотницкий (18 атакующих очков), Василий Тупчий (16) и Дмитрий Теременко (12). В полуфинале соревнований сборная Украины встретится с победителем противостояния Турции и Доминиканской Республики.