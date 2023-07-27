ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Волейбольна збірна України переграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток-2023

Новость на русском →
Лаваль, Четвер 27 липня 2023 23:13
Волейбольна збірна України переграла Хорватію у чвертьфіналі Кубка претенденток-2023 Фото: "Синьо-жовті" перемогли балканок (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України здолала збірну Хорватії на шляху в 1/2 фіналу волейбольного Challenger Cup 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Challenger Cup, 1/4 фіналу, жінки

Україна – Хорватія – 3:1 (25:15, 25:15, 18:25, 25:19)

У стартовому сеті команди спершу грали на рівних. Спроби піти у відрив зірвалився і в балканок, і в "синьо-жовтих". Та друга половина партії краще вдалася українкам. Із мінімальної переваги (11:10) підопічні Івана Петкова взялися розвивати гандикап і завершили сет із +10.

Хорватія спробувала відігратися у другому. Упродовж тривалого відрізку балканська збірна була попереду, але на піку її перевага складала лише 4 пункти. Тож щойно Україна додала в темпі, як балканки "посипалися". З моменту, коли рахунок став рівним (14:14), до кінця сету хорватські волейболістки спромоглися набрати лише очко.

Утім, реабілітувалися вони в третій партії. Цього разу команди влаштували гойдалки на паркеті. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, допоки збірна Хорватії не закріпила свій статус. Дівчата Ферхата Акбаша методично збільшували відрив і таки розмочили рахунок у поєдинку.

Найконкурентнішим виявився четвертий сет. Вітчизняні волейболістки постійно намагалися відірватися від хорваток, але ті щоразу вирівнювали становище. Так тривало аж до кінцівки партії, коли "синьо-жовті" захопили ініціативу повністю. Зрештою, фінальна перевага українок склала 6 пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Волейбол
NEWS
Українські військові звільнили Старомайорське
Українські військові звільнили Старомайорське
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків