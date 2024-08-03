Збірна України здобула перше "золото" на Олімпіаді-2024 у фехтуванні

Олімпіада-2024, фехтування, шабля, фінал, жіночі команди

Республіка Корея – Україна – 42:45

Зустріч складалася з дев'яти дуелей. Кольори України вийшли захищати Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук. У ролі резервістки цього разу опинилася Олена Кравацька.

Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед (15:13). Після ж невдалого виступу Бакастової на старті другого відставання зросло до шести пунктів, але Харлан скоротила дефіцит до -2. Утім, лідером перед фінальним колом залишилася Республіка Корея (30:28).

Паритет зберігся після третього бою Бакастової. Натомість Комащук програла кореянкам ще один пункт. Отже, всі сподівання вітчизняні вболівальники вкотре змушені були покласти на Харлан.

Наддосвідчена шаблістка розпочала потужно, зрівнявши рахунок трьома точними уколами поспіль. Проте, кореянка Джон відповіла двома набраними очками. Та Харлан уже було не зупинити. Вона принесла Україні перші золоті нагороди на Іграх-2024 та шосту олімпійську медаль для себе персонально.

Українські фехтувальники на Олімпійських іграх

Першу нагороду для України виграв шабліст Владислав Третяк. На Олімпіаді-2004 в Афінах він здобув бронзову медаль в індивідуальній першості.

Натомість в Пекіні чотири роки по тому збірна України виграла командний турнір у шаблі. "Золото" викували Галина Пундик, Олена Хомрова, Ольга Жовнір і тріумфаторка Ігор-2024 Харлан. Остання здобула бронзову нагороду в Лондоні-2012 (індивідуальна шабля).

На тій же Олімпіаді шпажистка Яна Шемякіна завоювала "золото" в індивідуальній першості. На Іграх-2016 Комащук, Кравацька, Харлан і Олена Вороніна здобули срібні медалі, а Харлан ще й додала індивідуальну "бронзу".

Без нагород вітчизняні фехтувальниці завершили Олімпійські ігри в Токіо. Натомість шпажист Ігор Рейзлін виграв бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях.