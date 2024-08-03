Сборная Украины завоевала первое "золото" на Олимпиаде-2024 в фехтовании

Олимпиада-2024, фехтование, сабля, финал, женские команды

Республика Корея – Украина – 42:45

Встреча состояла из девяти дуэлей. Цвета Украины вышли защищать Ольга Харлан, Юлия Бакастова и Алина Комащук. В роли резервистки в этот раз оказалась Елена Кравацкая.

После первого круга поединка корейские фехтовальщицы вышли вперед (15:13). После же неудачного выступления Бакастовой на старте второго отставания выросло до шести пунктов, но Харлан сократила дефицит до -2. Впрочем, лидером перед финальным кругом осталась Республика Корея (30:28).

Паритет сохранился после третьего боя Бакастовой. Комащук же проиграла кореянкам еще один пункт. Итак, все надежды отечественные болельщики в очередной раз вынуждены были возложить на Харлан.

Сверхопытная саблистка начала мощно, сравняв счет тремя точными уколами подряд. Однако кореянка Джон ответила двумя набранными очками. Но Харлан уже было не остановить. Она принесла Украине первые золотые награды на Играх-2024 и шестую олимпийскую медаль для себя персонально.

Украинские фехтовальщики на Олимпийских играх

Первую награду для Украины выиграл саблист Владислав Третяк. На Олимпиаде-2004 в Афинах он завоевал бронзовую медаль в индивидуальном первенстве.

Зато в Пекине четыре года спустя сборная Украины выиграла командный турнир в сабле. "Золото" выковали Галина Пундик, Елена Хомрова, Ольга Жолнир и триумфатор Игорь-2024 Харлан. Последняя завоевала бронзовую награду в Лондоне-2012 (индивидуальная сабля).

На той же Олимпиаде шпажистка Яна Шемякина выиграла "золото" в индивидуальном первенстве. На Играх-2016 Комащук, Кравацкая, Харлан и Елена Воронина получили серебряные медали, а Харлан еще и добавила индивидуальную "бронзу".

Без наград отечественные фехтовальщицы завершили Олимпийские игры в Токио. Зато шпажист Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду в индивидуальных соревнованиях.