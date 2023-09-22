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Збірна України зазнала п'ятої поразки в кваліфікації до Олімпіади: є позитив

Фото: "Синьо-жовті" досі без очок у кваліфікаційних змаганнях (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України програла збірній Канади п'ятий матч відбіркового турніру перед Олімпійськими іграми в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Канада – Україна – 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11)

 

Дебют зустрічі українки залишили за собою. Утім, розвинути локальний успіх у вагомий відрив не змогли. Як наслідок, канадки швидко оговталися і вирівняли становище. А в кінцівці сету зуміли дотиснути збірну України низкою вдалих розіграшів.

Інший сценарій розгорнувся в другій партії. Цього разу "синьо-жовті" методично збільшували власну перевагу, створивши 10-очковий гандикап перед вирішальним відрізком. Проте, ледь не програли фактично виграний сет, дозволивши Канаді зрівняти рахунок (22:22). Та цього разу підопічні Івана Петкова свого не віддали.

Однак, далі очікуваного камбеку збірної України не сталося. "Синьо-жовті" начисто програли два наступні сети. Якщо в першому випадку підсумкове відставання українських волейболісток склало 13 пунктів, то в другому – вже 14 очок. Із черговою поразкою наші дівчата залишилися на дні турнірної таблиці.

Єдиним позитивом для української команди залишається перший виграний у кваліфікації сет. Досі дівчата Петкова зазнали чотирьох розгромних поразок поспіль. Наступний поєдинок українки зіграють 23 вересня проти збірної Чехії.

До слова, раніше чоловіча збірна України програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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