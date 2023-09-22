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Сборная Украины потерпела пятое поражение в квалификации к Олимпиаде: есть позитив

Фото: "Сине-желтые" до сих пор без очков в квалификационных соревнованиях (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины проиграла сборной Канады пятый матч отборочного турнира перед Олимпийскими играми в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Канада – Украина – 3:1 (25:22, 23:25, 25:12, 25:11)

 

Дебют встречи украинки оставили за собой. Впрочем, развить локальный успех в весомый отрыв не смогли. Как следствие, канадки быстро пришли в себя и выровняли положение. А в концовке сета сумели дожать сборную Украины рядом удачных розыгрышей.

Иной сценарий развернулся во второй партии. В этот раз "сине-желтые" методически увеличивали собственное преимущество, создав 10-очковый гандикап перед решающим отрезком. Однако едва не проиграли фактически выигранный сет, позволив Канаде сравнять счет (22:22). Но в этот раз подопечные Ивана Петкова своего не отдали.

Однако дальше ожидаемого камбэка сборной Украины не случилось. "Сине-желтые" вчистую проиграли два последующих сета. Если в первом случае итоговое отставание украинских волейболисток составило 13 пунктов, то во втором – уже 14 очков. С очередным поражением наши девушки остались на дне турнирной таблицы.

Единственным позитивом для украинской команды остается первый выигранный в квалификации сет. До сих пор девушки Петкова потерпели четыре разгромных поражения подряд. Следующий поединок украинки сыграют 23 сентября против сборной Чехии.

К слову, ранее мужская сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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