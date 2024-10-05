Збірна України зазнала чергових втрат: Ребров викликав зірку сенсаційного лідера УПЛ

Тренерський штаб змушений внести кадрові корективи в склад національної команди України на прийдешні поєдинки Ліги націй. До табору збірної не приїдуть півзахисники "Динамо" Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

Сергій Ребров замість травмованих виконавців викликав двох нових. Із київського "Динамо" до лав "синьо-жовтих" прибуде півзахисник Віталій Буяльський, а компанію йому складе хавбек "Олександрії" Іван Калюжний.

Останній вперше отримав запрошення до національної команди. 26-річний уродженець Харківської области став ключовою фігурою у середній лінії "Олександрії" в другій половині минулого сезону. У нинішньому ж півзахисник – один із лідерів команди Руслана Ротаня.

Калюжний виховувався в структурі "Динамо", але на дорослому рівні дебютував у складі харківського "Металіста 1925". Пізніше захищав кольори львівського "Руха", ісландського "Кеплавіка", індійського "Керала Бластерс" і черкаського ЛНЗ. Виступав за збірні України U-16, U-17 та U-18.

Раніше "синьо-жовті" залишилися без Віталія Миколенка та Віктора Циганкова. Травмованих легіонерів замінять лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко та оборонець американського "Остіна" Олександр Сваток. Під питанням також участь в Лізі націй капітана донецького "Шахтаря" Тараса Степаненка.

У жовтні "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва зіграють в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно.