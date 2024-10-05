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"Олександрія" не втримала перемогу над "Рухом": VAR у доданий час врятував львів'ян

Олександрія, Субота 05 жовтня 2024 17:36
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"Олександрія" не втримала перемогу над "Рухом": VAR у доданий час врятував львів'ян Фото: Господарі втратили перемогу на останніх хвилинах (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорців

У рамках 9-го туру вітчизняної Прем'єр-ліги "Олександрія" розписала нічию з львівським "Рухом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Олександрія" – "Рух" – 1:1

Голи: Філіппов, 88 – Краснопір, 90+9 (пенальті)

Після невеликої розвідки львів'яни почали створювати моменти перед екватором першого тайму. Ось Краснопір у дотик не зміг переправити за лінію передачу Карабіна. Далі Притула з рикошетом від оборонця поцілив у поперечину. Згодом Підгурський замкнув дальню стійку, але не влучив у рамку.

Команда Руслана Ротаня отямилася в середині першої половини. Спершу Беляєв після неузгодженості оборони "Руха" пробив здалеку – Ледвій парирував м'яч. А невдовзі Філіппов класно розвернувся після передачі того ж Бєляєва та пробив поруч із дев'яткою.

Надалі команди на тривалий час узяли паузу з небезпечними моментами. Хіба що перед перервою львів'янин Климчук розім'яв Єрмакова пострілом із входу в штрафний. Зі стартом же другої половини і "Олександрія", і "Рух" почали грати вкрай обережно.

У фінальні 20+ хвилин господарі перейшли до ударів із дистанції. Зокрема, Ледвій впіймав м'яч після пострілу Мишньова, а спроба Шабанова виявилася невдалою. Зрештою, "Олександрія" досягла свого на 88-й хвилині – Філіппов перехопив необачну передачу голкіпера, прибрав оборонця і розібрався з Ледвієм віч-на-віч.

Утім, втримати переможний рахунок підопічним Ротаня не судилося. На четвертій доданій арбітром хвилині Краснопір упав у чужому штрафному після фолу Кампуша, а рефері після тривалого перегляду повтору призначив одинадцятиметровий. Сам постраждалий впевнено й виконав пенальті.

"Олександрія" пішла на штурм володінь Ледвія. Реабілітуватися за помилку міг Кампуш, але м'яч кілька разів дивом оминув ворота львів'ян. Підсумкова нічия найбільше втішить конкурентів обох команд. Господарі набрали 20 пунктів і вийшли в одноосібні лідери чемпіонату України, але завтра їх зможе випередити київське "Динамо". Натомість "Рух" завоював 13 очок і поки перебуватиме на 5-й сходинці.

До слова, раніше "Верес" здобув вольову перемогу над "Зорею" у Прем'єр-лізі.

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