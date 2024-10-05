ua en ru
Сб, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины понесла очередные потери: Ребров вызвал звезду сенсационного лидера УПЛ

Киев, Суббота 05 октября 2024 21:42
UA EN RU
Сборная Украины понесла очередные потери: Ребров вызвал звезду сенсационного лидера УПЛ Фото: Иван Калюжный (в центре) получил дебютный вызов у рядов "сине-желтых" (facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб вынужден внести кадровые коррективы в состав национальной команды Украины на предстоящие поединки Лиги наций. В лагерь сборной не приедут полузащитники "Динамо" Владимир Бражко и Александр Пихаленок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Сергей Ребров вместо травмированных исполнителей вызвал двух новых. Из киевского "Динамо" в ряды "сине-желтых" прибудет полузащитник Виталий Буяльский, а компанию ему составит хавбек "Александрии" Иван Калюжный.

Последний впервые получил приглашение в национальную команду. 26-летний уроженец Харьковской области стал ключевой фигурой в средней линии "Александрии" во второй половине прошлого сезона. В нынешнем полузащитник – один из лидеров команды Руслана Ротаня.

Калюжный воспитывался в структуре "Динамо", но на взрослом уровне дебютировал в составе харьковского "Металлиста 1925". Позже защищал цвета львовского "Руха", исландского "Кеплавика", индийского "Керала Бластерс" и черкасского ЛНЗ. Выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-18.

Ранее "сине-желтые" остались без Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова. Травмированных легионеров заменят лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко и защитник американского "Остина" Александр Сваток. Под вопросом также участие в Лиге наций капитана донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко.

В октябре "сине-желтые" сыграют два поединка. 11 октября сборная Украины примет Грузию, а 14 октября встретится с Чехией. Оба номинально домашних матча подопечные Реброва сыграют в Польше – в Познани и Вроцлаве соответственно.

К слову, ранее "Александрия" расписала ничью с "Движением" в центральном матче тура УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Сергей Ребров Сборная Украины Александрия Лига наций
NEWS
Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога
Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога
DAILY
"Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России
Юлия Акимова, Виталий Носач "Пусть бомбят Москву!" Как живет Запорожье после атак КАБами и что там говорят о России