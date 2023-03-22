Збірна України запланувала шість спарингів перед хокейним ЧС-2023

Федерація хокею України домовилася про низку контрольних поєдинків у рамках підготовки національної команди до чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

У перші три тижні квітня "синьо-жовті" зіграють 6 товариських матчів. Суперниками команди Вадима Шахрайчука стануть Угорщина, збірна латвійських клубів і національна команди Литви.

Із кожним суперником збірна України проведе по два спаринги. На 5-6 квітня запланували зустрічі з угорцями в Мішкольці. Далі "синьо-жовті" поїдуть до Риги на поєдинки зі збірною клубів Латвії (14-15 квітня). Закриватиме програму українська збірна у Вільнюсі, де протистоятиме литовцям 18-19 квітня.

Тренувальний збір колектив Шахрайчука розпочне 4 квітня. До попереднього списку хокеїстів на ЧС-2023 потрапили 38 хокеїстів. Базовим клубом збірної України став херсонський "Дніпро" – 8 виконавців.

Хокейний Мундіаль у Дивізіоні ІB "синьо-жовті" розпочнуть матчем проти китайської збірної 23 квітня. На форумі в Таллінні суперниками української команди також будуть збірні Японії, Естонії, Сербії та Нідерландів. У Дивізіон ІA підніметься лише переможець групи.