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Сборная Украины запланировала шесть спаррингов перед хоккейным ЧМ-2023

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Киев, Среда 22 марта 2023 10:48
Сборная Украины запланировала шесть спаррингов перед хоккейным ЧМ-2023 Фото: Сборная Украины на хоккейном Мундиале-2022 (iihf.com)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины договорилась о ряде контрольных поединков в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира по хоккею в Дивизионе IB.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В первые три недели апреля "сине-желтые" сыграют 6 товарищеских матчей. Соперниками команды Вадима Шахрайчука станут Венгрия, сборная латвийских клубов и национальная команда Литвы.

С каждым соперником сборная Украины проведет по два спарринга. На 5-6 апреля запланированы встречи с венграми в Мишкольце. Далее "сине-желтые" поедут в Ригу на поединки со сборной клубов Латвии (14-15 апреля). Закроет программу украинская сборная в Вильнюсе, где будет противостоять литовцам 18-19 апреля.

Тренировочный сбор коллектив Шахрайчука начнет 4 апреля. В предварительный список хоккеистов на ЧМ-2023 попали 38 хоккеистов. Базовым клубом сборной Украины стал херсонский "Днепр" – 8 исполнителей.

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB "сине-желтые" начнут матчем против китайской сборной 23 апреля. На форуме в Таллине соперниками украинской команды такде будут сборные Японии, Эстонии, Сербии и Нидерландов. В Дивизион IA поднимется только победитель группы.

К слову, ФХУ составила календарь финальной серии чемпионата Украины между "Кременчугом" и "Соколом".

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